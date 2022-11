Dihujat Baru Nikah Seminggu Istri Sudah Melahirkan, Kapten Vincent: Biar Puas Sekalian

TRIBUN-MEDAN.com - Tentu kita sudah tak asing lagi dengan sosok pilot viral, Vincent Raditya.

Beberapa waktu lalu, namanya menjadi perbincangan lantaran dilaporkan melakukan penipuan afiliator.

Lama tak terdengar kabarnya, Vincent Raditya membagikan kabar bahagia.

Vincent Raditya kabarkan istrinya telah melahirkan pada Minggu (27/11/2022).

Kabar ini cukup mengejutkan publik, lantaran Vincent Raditya dan Fanny Margaretha baru saja menikah sekira seminggu lalu.

Pemberkatan Vincent Raditya dan Fanny Margaretha digelar pada Sabtu (19/11/2022) secara sederhana.

Vincent Raditya dan Fanny Margaretha kini telah dikaruniai seorang bayi berjenis kelamin perempuan bernama Avelina Raditya.

Kapten Vincent Raditya. (Capture Youtube)

Vincent Raditya atau yang akrab disapa Captain Vincent Raditya sempat membagikan foto pasca sang istri melahirkan.

Vincent terlihat lihai mengendong putri kecilnya.

Sementara Fanny masih berada di atas ranjang rumah sakit.

Melalui keterangan caption, Vincent menuliskan keterangan yang cukup menohok untuk para pengikutnya.

Ia menegaskan ini adalah hidupnya, sehingga Vincent membebaskan orang yang ingin menghujatnya.

"Biar puas yaa sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya “saat ini”,

suka atau tidak keluarga inilah masa depan saya.

Feel free to judge anything, this is my life and my future," tulisnya.

Tak lupa di akhir, Vincent turut memberikan infomasi singkat atas kelahiran putrinya.

Baby Avelina lahir pada 24 November 2022, lalu.

Ia memiliki berat 3,1 kilogram dan panjang badan 50 cm.

"Welcome to the world @avelinaraditya

24-Nov-2022

3.1 Kg & 50 cm," lanjutnya.

(*/ Tribun-Medan.com)