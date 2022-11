JAM TAYANG Siaran Live Belanda vs Qatar, Menang Langsung 16 Besar, Ekuador - Senegal Bersaing Sengit

Duel Piala Dunia Belanda vs Qatar malam ini

- Siaran langsung Piala Dunia Timnas Belanda vs Qatar

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal tayang siaran langsung Piala Dunia Timnas Belanda vs Qatar, hari ini, Selasa 29 November 2022.

Tim Orange Belanda yang saat ini memimpin Grup A akan berhadapan melawan Qatar.

Belanda mengejar asa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Qatar yang kalah dua kali beruntung sudah dipastikan tersingkir menyisakan 1 laga ini.

Sementara persaingan di grup ini masih sengit. Ada Ekuador dan Senegal yang juga ikut bersaing ke babak 16 besar.

Namun, Belanda satu di antara tim yang lebih berpeluang lolos ke babak 16 besar.

Berikut Prediksi Susunan Pemain dan Head to Head Belanda vs Qatar di Piala Dunia 2022 di Qatar yang tayang via Siaran Langsung SCTV gratis dan Live Streaming TV Online, Selasa (29/11/2022). Gakpo Main.

Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bola Belanda vs Qatar tayang via Live Streaming SCTV serta TV Online mulai pukul 22.00 WIB. Hari ini belum Siaran Langsung Indosiar.

Link Live Streaming Belanda vs Qatar di Piala Dunia 2022 di artikel ini.

Timnas Belanda akan hadapi lawan mudah pada pertandingan terakhir fase Grup A lawan Timnas Qatar.

Namun, bukan berarti Timnas Qatar adalah lawan yang bakal mudah dikalahkan.

Meskipun, pada pertandingan Belanda vs Qatar, tuan rumah sudah dipastikan tak lolos karena belum raih poin sama sekali di babak penyisihan Grup.

Namun justru hal ini menjadi pelecut Timnas Qatar yang diprediksi akan main all out tanpa beban.