Kijang Innova Zenix Resmi Mengaspal di Medan, Dibanderol Mulai dari Rp 419 Juta

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - All New Kijang Innova Zenix resmi mengaspal di Kota Medan. Mengusung gaya crossover atau mobil MPV yang tongkrongannya disulap menjadi seperti mobil SUV, Kijang Innova Zenix juga disokong teknologi hybrid.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Kijang Innova Zenix yakni konsumsi BBM yang lebih irit dibanding mesin diesel sebelumnya.

Regional Business Division Head Auto2000 wilayah Sumatera, Royen Bonggal menyampaikan Kijang Innova Zenix mendapat rombakan total mulai dari platform menggunakan Toyota New Global Architecture (TNGA) dilengkapi TNGA Engine dan Hybrid Engine, serta teknologi Toyota Safety Sense (TSS).

Tak hanya itu, desain eksterior khas Crossover MPV yang gagah dan stylish, menambahkan aura kendaraan premium.

"Auto2000 yang selama ini setia memudahkan masyarakat untuk memiliki Toyota Kijang mulai dari generasi pertama, kini menghadirkan All New Kijang Innova Zenix ke dalam showroom. Tentunya ini untuk memberikan kesempatan pertama kepada AutoFamily, pelanggan setia untuk segera manfaatkan berbagai program cicilan dan promo yang kami tawarkan," ujarnya, Selasa (29/11/2022).

‌Ia mengatakan All New Kijang Innova Zenix di wilayah Medan dibandrol mulai dari Rp419 juta untuk Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (non premium color) hingga Rp 614 juta untuk Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (premium colour).

Dijelaskannya juga pada All New Kijang Innova Zenix IIV (hybrid Vehicle) memakai generasi terbaru Hybrid Engine Gen-5 sebagai yang pertama di Indonesia.

Kijang Innova Zenix I-lybrid disuntik baterai hybrid Ni-MH, yang dilengkapi filter pada tutup saluran udara pendingin baterai, demi mencegah kotoran masuk dan menjaga usia pakai baterai.

Auto2000 memberikan garansi pemakaian baterai hybrid Toyota hingga 8 tahun atau 160.000 km, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu.

Selain itu lanjutnya fiturnya pun kini berlimpah, mulai dari dual airbags dan seatbelt di seluruh baris bangku, di mana tipe Q HV memiliki dual airbags, side airbags, dan curtain side airbags.

Da juga ABS+EBD+BA, sensor parkir di semua model ditambah corner sensor di tipe Q HV. Parking Camera ada di semua tipe atau Panoramic View Monitor pada tipe Q I-IV. Vehicle Stability Control (VSC) dan Hill Start Assist (I-ISA) juga dimiliki oleh Innova Zenix.

All New Kijang Innova Zenix dilengkapi dengan generasi terbaru dari teknologi keselamatan Toyota yang mengandalkan sensor dan radar, yaitu Toyota Safety Sense 3.

Untuk pemesanan, Royen mengatakan pesanan All New Kijang Innova Zenix di wilayah Sumatera Utara sudah mencapai 40 unit dalam 1 hari setelah diperkenalkan.

"Pesanan All New Kijang Innova Zenix di Sumut cukup banyak. Sudah banyak yang pesan, walau kehadirannya baru dipromosikan masih hari ini. Maka kalau di Sumut saja sudah banyak yang pesan, penjualan di Sumatera akan semakin besar, " pungkasnya.

(cr9/Tribun-Medan.com)