PREDIKSI SKOR Iran vs Amerika, Pemain Chelsea Pulisic Jadi Andalan AS|Hasil Pertandingan Piala Dunia

- Jadwal Piala Dunia: Iran vs Amerika

TRIBUN-MEDAN.com - Prediksi Skor Iran vs Amerika Serikat (AS), duel Piala Dunia malam ini.

Pemain Chelsea Christian Pulisic Jadi Andalan AS

Berikut jadwal lengkap Piala Dunia 2022 malam ini hingga Rabu (30/11/2022) dini hari.

Selain duel Ekuador vs Senegal dan Belanda vs Qatar ada laga tak kalah menarik, Iran vs Amerika Serikat.

Laga Ekuador vs Senegal dan Belanda vs Qatar digelar bersamaan pada pukul 22.00 WIB.

Sementara Iran vs Amerika Serikat (AS) berlangsung pada Rabu (30/11/2022) pukul 02.00 WIB.

Iran akan bertanding melawan Amerika Serikat (AS) di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar.

Iran vs Amerika Serikat merupakan laga putaran ketiga grup B Piala Dunia 2022.

Laga Iran vs Amerika Serikat merupakan penentuan untuk kedua tim lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.

Di salah satu ruang rapat Hotel Al Rayyan, yang jadi tempat menginap pasukan Iran, pelatih Carlos Queiroz (69) menyusun rencana untuk memulangkan timnas Amerika Serikat dari Piala Dunia.

Kedua tim, yang merupakan musuh bebuyutan secara politis, bakal terlibat duel hidup mati pada putaran ketiga grup B di Stadion Al Thumama, Doha, Rabu (30/11) dini hari nanti.

Persaingan di grup B memang sangat panas. Keempat tim masih punya peluang lolos ke babak 16 besar.

Saat ini, Inggris masih di puncak dengan empat gol, diikuti Iran peringkat dua dengan tiga poin.