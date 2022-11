Yayasan Nurani Dunia Terima Donasi untuk Fasilitas Belajar dan Pengembangan Ekonomi Sirkular

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Sebagai salah satu perusahaan barang konsumen terkemuka di dunia, Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), berkomitmen untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud komitmen tersebut tertuang dalam program Dukung Aksi Pilihanku yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menominasikan organisasi di bidang keberlanjutan untuk menerima donasi dana yang akan digunakan untuk memperluas cakupan inisiatif yang dijalankan.

Program ini merupakan terusan dari inisiatif yang dijalankan oleh CCEP secara Group, Support My Cause, yang telah mendukung 44 yayasan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Eropa dengan investasi lebih dari EUR 200.000. Tahun ini, program Support My Cause diperluas ke seluruh wilayah operasional CCEP, termasuk Indonesia.

Yayasan Nurani Dunia, merupakan salah satu yayasan yang dinominasikan dan mendapatkan suara terbanyak untuk program Dukung Aksi Pilihanku 2022 oleh Denny Wahyudi, selaku Corporate Affairs Manager CCEP Indonesia wilayah Jawa Barat. Yayasan yang diinisiasi oleh Dr. Imam B Prasodjo, sosiolog Universitas Indonesia tersebut dinominasikan karena memiliki visi yang sejalan dengan komitmen perusahaan dalam membangun kapabilitas masyarakat dan meningkatkan ekonomi sirkular di Indonesia.

“Sebagai personil yang menominasikan Yayasan Nurani Dunia dengan kegiatan sosial di Kabupaten Purwakarta lewat Kampung Ilmu-nya, tentu semakin semangat dan bersyukur atas raihan vote tertinggi pada agenda internal Dukung Aksi Pilihanku CCEP Indonesia. Semoga Yayasan Nurani Dunia semakin berkualitas dan terus menebar manfaat positif bagi masyarakat Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap Denny.

Tentang Yayasan Nurani Dunia

Yayasan Nurani Dunia adalah organisasi non-profit dan non-partisan yang bertujuan membangun komunitas responsif, partisipatif dan integratif dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, profesionalisme dan kemandirian. Visi dari yayasan tersebut adalah adalah terwujudnya komunitas responsif dengan menumbuhkan aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lingkungan secara partisipatif dan integratif.

Melalui program pemberdayaan di Kampung Ilmu, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Yayasan Nurani Dunia menjalankan berbagai program untuk mendorong tumbuhnya komunitas keilmuan dan keterampilan yang di dalamnya terbangun interaksi belajar mengajar dinamis antara berbagai pihak yang berasal dari kalangan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, memfasilitasi tumbuhnya wirausahawan sosial dan lingkungan dan membangun jejaring antar mereka guna mendorong tumbuhnya pembangunan komunitas yang berkeadaban, serta membangun unit-unit sosial tanggap bencana alam, sosial, pendidikan, ekonomi dan budaya sebagai bagian dari kesigapan dalam menangani berbagai krisis yang dapat terjadi kapan saja.

Penyerahan Donasi Dukung Aksi Pilihanku

Pada tanggal 25 November 2022, CCEP Indonesia menyerahkan donasi sebesar EUR 12.500 atau setara dengan Rp 186.250.000 yang diwakilkan oleh Lucia Karina, selaku Public Affairs, Communications & Sustainability Director CCEP Indonesia dan Papua Nugini kepada Dr. Imam B Prasodjo selaku pendiri Yayasan Nurani Dunia.

"Melalui program Dukung Aksi Pilihanku, kami berfokus kepada dua hal sekaligus; membangun kesadaran karyawan akan isu sosial dan lingkungan dengan melibatkan mereka secara langsung, dan mendorong perubahan perilaku dan kualitas masyarakat dengan mendukung kegiatan yayasan yang kredibel" ungkap Lucia Karina.

Donasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas pembelajaran sistemik agar aktivitas belajar dan pemberdayaan di Kampung Ilmu dapat berjalan secara efektif, serta pengembangan beragam fasilitas fisik dan program untuk menumbuhkan ekonomi sirkular dengan teknologi tepat-guna yang ramah lingkungan di bidang pertanian dan peternakan. Berbagai inisiatif akan dijalankan oleh Yayasan Nurani Dunia, termasuk:

Penyelesaian pembangunan kandang kambing perah percontohan

Perintisan pengembangan budidaya ikan

Penyelesaian pembangunan pengolahan pupuk organik menggunakan budidaya magot

Penyelesaian pembangunan Rumah Entrepreneur

Pelatihan produk makanan bergizi

“Segenap relawan Yayasan Nurani Dunia sangat berterimakasih atas kehormatan yang diberikan segenap karyawan CCEP yang telah memilih Yayasan Nurani Dunia untuk menerima donasi program Dukung Aksi Pilihanku di bidang pemberdayaan. Bagi kami, ini adalah bentuk dukungan luar biasa terhadap visi dan misi kami dan banyak pihak yang selama 23 tahun (sejak 1999 hingga 2022) ikut bergotong-royong melakukan aksi kepedulian di berbagai wilayah Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Imam.

