BEDAH Peluang dan Skenario Arab Saudi Lolos 16 Besar Piala Dunia, Bisa Singkirkan Messi Cs

Penyerang #11 Arab Saudi Saleh Al-Shehri merayakan setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Arab Saudi di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha pada 22 November 2022.

TRIBUN-MEDAN.com - Arab Saudi memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar, bahkan bisa singkirkan Lionel Messi dkk dari Piala Dunia 2022.

Arab Saudi akan menjalani laga hidup matinya melawan Meksiko pada penyisihan Grup C, Kamis (1/12/2022) dini hari pukul 02.00 WIB nanti.

Arab Saudi sempat bikin kejutan dengan melakukan comeback kalahkan Argentina 2-1. Selanjutnya, Arab Saudi malah takluk di tangan Polandia 0-2.

Di Grup C Piala Dunia 2022 sementara, Polandia memimpin dengan empat poin, disusul Argentina dengan tiga poin, Arab Saudi dengan tiga poin, dan Meksiko dengan satu poin.

Argentina lebih unggul selisih gol (+1) berbanding Arab Saudi (-1). Peluang tiap tim di grup ini untuk ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 masih terbuka lebar!

Baca juga: PREDIKSI Skor Timnas Polandia vs Argentina, Head to Head di Piala Dunia 2022, Susunan Pemain

Salem Al-Dawsari mencetak gol kedua bagi timnas Arab Saudi yang membawa keunggulan 2-1 atas timnas Argentina pada laga Grup C Piala Dunia 2022. (GLYN KIRK/AFP)

Dilansir dari ESPN, laga pemungkas Grup C akan berlangsung pada Kamis (1/12) pukul 02.00 WIB. Polandia vs Argentina dan Arab Saudi vs Meksiko.

Arab Saudi dan Meksiko pernah bertemu lima kali, yang terakhir di tahun 1999. Hasilnya Meksiko menang empat kali dan sekali seri.

Skenario Arab Saudi lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022:

- Arab Saudi akan lolos jika menang atas Meksiko terlepas hasil Polandia vs Argentina.

- Arab Saudi akan lolos sebagai juara grup andai Polandia vs Argentina seri, maka Polandia finis sebagai runner up.

Baca juga: SYARAT Mudah Lionel Messi Bawa Argentina Lolos Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 Lawan Polandia

- Jika Arab Saudi dengan Meksiko seri, mereka harus berdoa agar Argentina kalah dari Polandia untuk finis sebagai runner up.

- Jika Arab Saudi seri dan Polandia kalah, Polandia harus kalah setidaknya empat gol agar Arab Saudi lolos sebagai runner up.

- Arab Saudi tidak akan lolos jika seluruh pertandingan Grup C semuanya berakhir seri.

- Arab Saudi tidak akan lolos jika kalah dari Meksiko.

(Tribun-Medan.com)