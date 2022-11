Berani Speak Up Soal Deddy Corbuzier, Livy Renata Malah Dianggap Pansos: Mending ke Raffi Ahmad

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini Livy Renata menjadi sorotan banyak pihak usai menyampaikan komentar soal Deddy Corbuzier.

Livy Renata sempat menyampaikan kritikannya soal podcast milik Deddy Corbuzier.

Berani speak up, sayangnya Livy Renata justru dianggap pansos dengan ketenaran Deddy Corbuzier.

Mendangar hal tersebut, ia lantas memberikan penegasan lebih lanjut.

"I juga sempat dibilang sama orang yang di situ pansos, orang yang di podcast-nya om Dwayne (Deddy Corbuzier), I think in a way, dia ngomong I pansos," jelasnya.

Tak ambil pusing, Livy Renata lantas memberikan penjelasan secara tegas.

Ia menilai bahwa jika benar-benar ingin pansos, dirinya akan memiliki sosok seperti Raffi AHmad.

"Tapi kalau misalnya I mau pansos, mendingan sama orang yang lebih gede enggak sih?" kata Livy dilansir dari kompas.com.

Selebgram sekaligus brand ambassador salah satu produk ini menyinggung soal followers Raffi Ahmad yang bisa dikatakan berjubel.

"Kayak Raffi gitu. Pikir logic ya, lo mau pansos, lo pilih sama selebgram yang followers-nya 200.000 apa sama let say 49 M Raffi Ahmad," sambungnya.

Seolah tak terpengaruh dengan apa pun, Livy Renata justru menyebut bahwa banyak orang yang kini justru pansos dengannya.

"Enggak mau seperti orang star syndrome, gue enggak tahu kalau ini menyinggung atau enggak, tapi gue ngerasa disaat itu mungkin gue lagi relevan kali ya," ucap Livy.

"Karena ada Nopek dan dibantuin banyak orang, lagi banyak film, amin, amin. Mungkin gara-gara I lagi relevan, orang-orang cari cara buat nebeng gitu loh," lanjutnya.

Livy Renata yang selama ini kerap wara-wiri sebagai bintang tamu sejumlah acara sempat secara blak-blakan menilai podcast Daddy Corbuzier.