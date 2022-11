Isi Surat Syarifah Ima untuk Ferdy Sambo: I Love You. . .

TRIBUN-MEDAN.COM - Perempuan bernama Syarifah Ima menjadi perhatian setelah menerobos masuk ruang sidang PN Jakarta Selatan untuk bertemu Ferdy Sambo.

Ia mengaku sangat mengidolakan Ferdy Sambo karena membela istrinya, Putri Candrawathi.

Sejak awal kehadiran Syarifah Ima sudah membuat pengunjung PN Jakarta Selatan penasaran lantaran memakai kaos bersablon wajah Ferdy Sambo.

Tiba-tiba Syarifah Ima nekat memasuki ruang sidang untuk memberikan sepucuk surat kepada Ferdy Sambo.

Surat tersebut mengungkapkan perasaan cinta Syarifah Ima kepada Ferdy Sambo.

Ia menuliskan kalimat motivasi berbunyi 'Tetap semangat ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin. I Love You. You are always in my heart.'

Setelah aksinya di PN Jakarta Selatan, Syarifah Ima sudah menyampaikan permintaan maaf ke publik.

Ia mengaku tidak berniat buruk, hanya ingin bertemu sang idola.

Selengkapnya tonton video: