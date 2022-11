JADWAL Pertandingan Piala Dunia 2022 yang Disiarkan Langsung SCTV Malam Ini 30 November

Malam ini Rabu (30/11/2022) akan menyajikan pertandingan hidup mati dari Grup C dan D demi tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 yang disiarkan langsung SCTV malam ini ada dua laga, Rabu (30/11/2022) hingga Kamis dini hari WIB.

Malam ini akan menyajikan pertandingan hidup mati dari Grup C dan D demi tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Laga panas akan tersaji di malam ini karena merupakan penentuan Timnas Argentina untuk lolos ke 16 besar.

Argentina akan menghadapi pemuncak klasemen sementara Grup C, Timnas Polandia. Keseruan laga Poldandia vs Argentina tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming.

Lionel Messi cs harus tampil mati-matian untuk berhasil lolos ke fase selanjutnya.

Pertandingan Grup D Piala Dunia 2022 (Rabu, 30 November 2022).

Striker timnas Argentina Lionel Messi tampak lesu dan pemain timnas Arab Saudi sujud syukur setelah pertandingan Grup C Piala Dunia 2022 Qatar di Stadion Lusail, Lusail, utara Doha, Selasa (22/11/2022) (AFP/Odd ANDERSEN)

Australia vs Denmark (Vidio.com)

Kick Off: 22.00 WIB.

Stadion Al Janoub.

Tunisia vs Prancis (SCTV)

Kick Off: 22.00 WIB.

Stadion Education City

Pertandingan Grup C Piala Dunia 2022 (Kamis, 1 Desember 2022)

Polandia vs Argentina (Vidio.com)