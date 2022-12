JAM TAYANG Kroasia vs Belgia di Piala Dunia 2022 Malam Ini, Live SCTV dan Streaming Vidio 22.00 WIB

Twitter/FIFA World Cup

Timnas Kroasia berhasil menang comeback atas Kanada dengan skor 4-1 pada penyisihan grup Piala Dunia 2022, Minggu (27/11/2022). Jadwal Piala Dunia 2022 Malam Ini: Kroasia vs Belgia, Live SCTV & Vidio Pukul 22.00 WIBJadwal Piala Dunia 2022 Malam Ini: Kroasia vs Belgia, Live SCTV dan Streaming Vidio Pukul 22.00 WIB via HP