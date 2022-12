PREDIKSI Skor Kroasia Vs Belgia, Head to Head Seimbang, Hazard Cs Punya Kans, Live SCTV

Bursa prediksi skor memprediksi duel Kroasia vs Belgia di Piala Dunia bakal berlangsung sengit, Kamis (1/12/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Kroasia dan Belgia akan saling baku hantam dalam laga pamungkas penyisihan grup Piala Dunia 2022 Qatar, Kamis (1/12/2022) malam ini.

Laga Kroasia vs Belgia penyisihan Grup F akan disiarkan langsung SCTV pukul 22.00 WIB.

Prediksi skor tersebut dinilai lantaran menyusul pada head to head kedua tim cukup berimbang.

Sejauh ini tercatat baik Kroasia maupun Belgia sama-sama mengoleksi tiga kemenangan ketika bertemu.

Red Devils - julukan timnas Belgia, masih memiliki kans lantaran laman prediksi skor mengunggulkan Belgia keluar sebagai pemenang.

Sehingga banyak yang menjagokannya Belgia sebagai pemenang dalam duel nanti.

Prediksi skor Kroasia vs Belgia pada matchday ketiga Grup F Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung, Kamis (1/12/2022), Pukul 22.00 WIB. (Tribunnews.com)

Prediksi Skor

SportsMole: Kroasia 1-2 Belgia

Sportskeeda: Kroasia 1-1 Belgia

Berikut Head to Head Kroasia vs Belgia via SportsMole:

(2/9/2000): Kroasia 0-0 Belgia (Kualifikasi Piala Dunia FIFA)

(6/10/2001): Kroasia 1-0 Belgia (Kualifikasi Piala Dunia FIFA)

(29/3/2003): Kroasia 4-0 Belgia (Kualifikasi Kejuaraan Eropa UEFA)