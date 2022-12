Unggah Foto Berlatar Merah, Aprilio Manganang Isyaratkan akan Segera Menikah, Tulis Pesan Cinta

TRIBUN-MEDAN.com - Aprilio Manganang kini aktif mengumbar kemesraan dengan kekasihnya Claudya melalui media sosial masing-masing.

Kabarnya, Aprilio Mangang dan Claudya juga akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.

Unggahan terbaru dalam Instagram Aprilio Manganang seperti mengisyaratkan jika dirinya dengan Claudya akan segera menikah.

Keduanya mengunggah foto berlatar belakang merah, yang biasanya digunakan untuk pasangan yang hendak menikah.

Tampak Manganang dengan kekasihnya itu memakai baju senada sambil tersenyum dalam unggahan tersebut.

Mangang juga menyisipkan kalimat romantis yang ia tuliskan untuk wanita yang kini mengisi hatinya itu.

"Ini perjalananku dan ceritaku menemukan perempuan yang sempurna dan menerima semua kekurangan ku," tulis Manganang dalam keterangan unggahan terbarunya.

Sebelum adanya kabar pernikahan ini, diketahui Aprilio Manganang dan Claudya sudah melangsungkan prosesi lamaran yang digelar secara sederhana Januari lalu.

Manganang dan Claudya tampil serasi dalam balutan batik sambil memamerkan kemesraannya saat lamaran.

Mantan atlet voli itu pun sangat bersyukur bisa melamar kekasih hatinya itu.

Melalui caption unggahan, Manganang menuangkan perasaannya usai melamar Claudya.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang," tulis Manganang dalam unggahan Instagramnya.

Kisah Cinta Aprilio Manganang dan Claudya

Tahun lalu, mantan atlet voli Aprilio Manganang sempat menghebohkan publik saat mengunggah potret kebersamaan dengan seorang wanita di laman Instagramnya.

Rupanya, wanita tersebut adalah kekasih Manganang.