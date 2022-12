Artis Cantik Dinikahi Sopir Bus, Terpaut Usia 9 Tahun, Ungkap Alasan hingga Kepincut Jatuh Cinta

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik asal Jepang bernama Yua Shinkawa kini tengah berbahagia menanti buah hati yang akan lahir.

Yua Shinkawa menjadi sorotan karena menikahi seorang supir yang lebih tua 9 tahun darinya.

Yua Shinkawa Artis Jepang

Melalui akun media sosialnya, Yua Shinkawa mengabarkan hak tersebut.

"Terima kasih selalu mendukung Yua Shinkawa. Saya ingin mengumumkan bahwa saya hamil anak pertama saya," tulisnya dikutip dari Kbizoom, Selasa (29/11/2022).

Dia diperkirakan akan melahirkan anak pertamanya musim semi tahun depan.



"Saya akan menghargainya jika kalian terus menunjukkan dukungan hangat kalian," imbuhnya.

Agensi Yua Shinkawa juga turut berterima kasih kepada para penggemar.

"Kami dengan tulis mengucapkan terima kasih atas pengertian kalian," ungkap agensi.

Yua Shinkawa sendiri merupakan artis kelahiran 1993. Artinya, usianya kini 30 tahun.

Ia debut sebagai model majalah Seventeen pada 2007.

Setelah itu, ia membintangi sejumlah drama di antaranya Villain: Perpetrator Chase Investigation, Detective Yuri Rintaro, dan The Grand Family.



Ia juga muncul di sejumlah film populer yakni What Happened to Our Nest Egg!? dan My Teacher, My Love.

Kemudian pada 2019, ia mengumumkan pernikahannya dengan supir bus yang merupakan bagian dari tim produksi.

Ia sering bertemu dengan suaminya itu di lokasi syuting saat masih remaja.

Shinkawa pun langsung jatuh hati padanya karena sikap baiknya pada orang sekitar.

Kata Shinkawa, suaminya juga merupakan orang berhati hangat dan memiliki energi positif

(*/Tribun-Medan.com)

