Julian Jacob Digeruduk Warganet Usai Lamar Mirriam Eka hingga Doakan Dapat Karma 

TRIBUN-MEDAN.com – Kabar bahagia dari penyanyi Julian Jacob yang baru saja bertunangan dengan sang kekasih, Mirriam Eka.

Melalui Instagram Story-nya, Julian Jacob pamer potret Miriam Eka yang menunjukkan cincin di jari manisnya.

Selain itu, Miriam Eka menambahkan keterangan caption hingga mengungkapkan rasa syukur dan menerima lamaran dari Julian.

"Of course I said YES! there are so many beautiful reasons to be thankful, you’re one of them @julianjacs,"

(Tentu saja saya katakan 'iya'. Banyak sekali alasan saya untuk bersyukur, dan kamu adalah salah satunya alasan itu @julianjacs).

Tapi sayangnya, kabar ini tak diindahkan seorang warganet yang mengomentari postingan Julian Jacob tersebut.

Sontak saja, Julian Jacob mengunggah komentar tersebut melalui Instagram Story-nya.

"Lihat aja pasti bakal cere wkwkwk Udh gak sabar nunggu karma kalian berdua," tulis seorang warganet.

"Tulisannya," jawab Julian.

Dalam postingan tersebut, Julian Jacob didoakan akan mendapat karma hingga bercerai ketika menikah nanti.

"Nikahnya aja belom udah didoain cerai aja," tulis Julian.

(*/tribun-medan.com)