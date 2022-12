Kemenhan Rusia: Serangan Ukraina Gagal Total Karena Kebodohan Militernya Sendiri

TRIBUN-MEDAN.COM - Pasukan Udara Rusia menembak jatuh pesawat tempur Sukhoi Su-25 milik militer Ukraina di Wilayah Republik Rakyat Donetsk Rabu (30/11).

Akibat jatuhnya pesawat tempur ini disebut buntut gagalnya rencana serangan yang sedianya dipersiapkan oleh militer Ukraina.

Dikutip dari TAAS, Angkatan udara Ukraina, dilaporkan mengerahkan pesawat tempur Sukhoi Su-25 untuk menyerang posisi rudal pertahanan udara Rusia.

Hanya saja, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, serangan Ukraina itu gagal total karena kebodohan militer Kiev sendiri.

Kesiagaan unit artileri militer Rusia di Bakhmut, diakui Konashenkov sebagai penyebab kegagalan aksi pesawat tempur Ukraina.

“Kemampuan pertahanan udara menembak jatuh pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat komunitas Artyomovsk di Republik Rakyat Donetsk," ujar Konashenkov.

Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) justru berhasil menembak jatuh delapan unit drone tempur militer Ukraina.

Bahkan, pesawat tanpa awak Ukraina, juga berjatuhan di LPR dan Republik Zaporizhzhia.

"Mereka juga menghancurkan delapan kendaraan udara tak berawak di area permukiman Stepne, Yegorovka, Volodymyrivka, dan Krasna Polyana di Republik Rakyat Donetsk," kata Konashenkov.(*)



