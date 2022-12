Masih Sendiri di Usia 35 Tahun, Chika Jessica Beber Alasan Belum Menikah: Makanya Susah Dapat Jodoh 

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Chika Jessica saat ini masih sendiri padahal usianya telah 35 tahun.

Meski kisah cinta Chika Jessica tidak selalu berjalan mulus.

Dia telah mengalami beberapa kisah pahit di dunia percintaan.

Salah satu hal yang membuatnya trauma adalah saat dirinya diselingkuhi oleh mantan pacarnya.

Tak ingin kejadian pahit kembali menimpanya, Chika Jessica kini mengungkap kriteria pria idaman.

Chika Jessica pun memberikan klarifikasi alasan dirinya belum menikah lantaran menunggu jodohnya dari Korea Selatan.

"Jadi aku mematahkan berita Chika nggak mau menikah, karena akutuh menunggu jodoh aku dari Korea Selatan itu, yaitu Oppa Song Joong Ki itu," ungkap Chika Jessica dikutip TribunStyle.com dari Grid.id, Jumat, (2/12/2022).

Kemudian, Chika Jessica pun menceritakan ketika artis Korea Selatan, Song Joong Ki ke Indonesia, Chika Jessica langsung melamar lelaki tersebut, tapi kemudian ditolak.

Namun, Chika Jessica tetap berpikiran positif bahwa Song Joong Ki sebenarnya berniat menerima lamarannya.

"Begitu dia datang, langsung aku lamar, tolak ku dapat hahaha.

Chika Jessica (Instagram)

Tapi itu kalau diperhatiin video fullnya, itu dibisikin Boy tau, tapi itu bukan ungkapan hati Oppa, kayanya dia tuh pengen kayaknya, positif thinking aja, bukan halu.

Aku bilang (bahasa Korea ngajak nikah), nikah yuk, lagi mikir terus kemakan durasi, terus Boy bisikin 'No Thank you', padahal mau bilang 'I say Yes', cuma ya keburu itulah, jadi ditolak deh," cerita Chika Jessica.

Lebih lanjut, Chika Jessica mengungkapkan bahwa tipe lelaki idealnya seperti Song Joong Ki.

"Kayak Oppa-oppa (tipenya) itu, oppa Song Joong Ki, kaya Neymar, Ronaldo, banyak maunya kan, makanya susah jodoh, hahaha," ungkap Chika Jessica.