Menyemarakkan Hari Natal & Tahun Baru, Grand Mercure Medan Angkasa Menawarkan Promo Terbaik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari Natal dan tahun baru merupakan momen selebrasi yang paling dinantikan oleh semua orang. Memasuki bulan Desember, ambience festive season sudah mulai terasa termasuk di Grand Mercure Medan Angkasa. Grand Mercure Medan Angkasa merupakan salah satu hotel bintang lima yang turut menyemarakkan perayaan hari Natal dan tahun baru dengan berbagai promo-promo menarik.

Tahun ini, Grand Mercure Medan Angkasa meluncurkan promo-promo yang unik dengan tema acara yang berbeda dari biasanya. Promo yang ditawarkan berupa promo menginap, food & beverage (F&B) hingga promo khusus untuk gathering.

Tinera Siburian, Marketing Communication Grand Mercure Medan Angkasa mengatakan, “Di tahun 2022 kami mengangkat tema yang berbeda untuk Natal dan tahun baru. Event Natal bertema ALL Dream Christmas. Tema ini diusung agar seluruh impian-impian tamu kami dapat terwujud pada Natal 2022, sedangkan untuk tahun baru, acara kami bertema CarnivALL New Year dengan nuansa seperti pesta karnival yang family-friendly”.

ALL Dream Christmas Package menawarkan promo menginap mulai dari Rp 980.000 net per malam dengan benefit menginap dikamar Deluxe, sarapan pagi untuk 2 orang, Christmas dinner untuk 2 orang serta akses ke kolam renang & fitness centre, berlaku hanya pada tanggal (24/12/2022). Selain promo menginap Grand Mercure Medan Angkasa juga menawarkan promo makan malam seharga Rp 168.000 ++ dengan acara live music, penampilan paduan suara, hadiah santa & santarina, dan lucky draw yang dapat dinikmati pada 24/12/2022 mulai pukul 18.00 WIB di Orchid Restaurant. Khusus untuk Natal Gathering, Grand Mercure Medan Angkasa menawarkan promo spesial yang dibanderol dengan harga Rp 168.000 net dengan minimum pemesanan 30 orang.

Menyemarakkan selebrasi tahun baru, khusus di tanggal 31/12/2022, Grand Mercure Medan Angkasa meluncurkan promo menginap dan makan malam. Tinera menambahkan bahwa promo menginap pada tahun baru mulai dari Rp 1.388.000 net per malam dengan benefit menginap di kamar Deluxe, sarapan pagi untuk 2 orang, New Year Dinner & Festive Pass untuk 2 orang serta akses ke kolam renang dan fitness centre.

Tinera mengatakan “Khusus promo F&B, kami menawarkan ragam acara dan makan malam yang enak pastinya. CarnivALL New Year Dinner menampilkan live music, MC, DJ, fortune teller, face painting, photobooth, food festival, dancer, games, dan lucky draw yang dimulai dari pukul 19.00 WIB di Lotus Grand Ballroom & Kisah Kafe Poolside. Tamu kami dapat menikmati seluruh acara malam tahun baru hanya dengan Rp 298 rb per orang. Dengan harga yang sangat terjangkau, kami berharap perayaan malam tahun baru dengan keluarga menjadi lebih berkesan dan tentunya kami juga menerapkan standar protokol kesehatan”.

Bagi Anda yang ingin merayakan Natal dan tahun baru di Grand Mercure Medan Angkasa, dapat melakukan pemesanan melalui telepon 061 – 4555888 atau Whatsapp 0822 8335 8400 untuk pemesanan kamar dan 0813 7559 3275 untuk pemesanan f&b.

Accor Hotels mengajak Anda untuk bergabung menjadi anggota ALL – Accor Live Limitless. ALL adalah program loyalitas gaya hidup Accor yang memungkinkan Anda memperoleh poin reward dan mengakses manfaat eksklusif yang dapat dinikmati diseluruh jaringan hotel Accor diseluruh dunia. Menjadi anggota ALL sangatlah mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com atau https://BIT.LY/3xLNHM8 .

