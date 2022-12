NONTON Live Streaming Ghana Vs Uruguay Jam 22.00 WIB, Tak Tayang SCTV, Akses di Sini Linknya

Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Ghana vs Uruguay dalam duel terkahir penyisihan grup H Piala Dunia 2022.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Ghana vs Uruguay dalam duel terkahir penyisihan grup H Piala Dunia 2022.

Keseruan laga Ghana vs Uruguay kick off pukul 22.00 WIB tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming Vidio.com.

Link nonton live streaming Ghana vs Uruguay via HP bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Darwin Nunez dan Inaki Williams menghiasi susunan pemain Ghana vs Uruguay pada penyisihan Grup H Piala Dunia 2022.

Keseruan Timnas Ghana dan Timnas Uruguay saling sikut berebut tiket 16 besar Piala Dunia 2022 dapat disaksikan via live streaming Vidio.

Susunan Pemain Ghana vs Uruguay

Ghana (4-3-3)

Lawrance; Alidu Seidu, Amartey, M. Salisu, Rahman Baba; M. Kudus, Abdul Samed, Thomas Partey; Jordan Ayew, Inaki Williams, Andre Ayew.

Pelatih: Otto Addo

Uruguay (4-2-2)

Sergio Alvarez; Varela, Gimenez, Coates, Mathias Olivera; Pellistri, Federico Valverde, Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Darwin Nunez, Luis Suarez

Pelatih: Diego Alonso

Kedua kubu sama-sama membutuhkan tambahan 3 poin untuk menyegel tiket babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Untuk itu baik Otto Addo dan Diego Alonso sama-sama menyusun starting eleven terbaik mereka.