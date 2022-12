PREDIKSI Skor Ghana Vs Uruguay Piala Dunia, Penentu Pendamping Portugal, Head to Head Seimbang

Bursa skor seperti SportsMole dan Sportskeeda memprediksi laga Ghana vs Uruguay berakhir imbang.

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi Ghana vs Uruguay lengkap head to head, skor di laga pamungkas Grup H Piala Dunia 2022, Jumat (2/12/2022).

Keseruan laga Ghana vs Uruguay kick off pukul 22.00 WIB via live streaming Vidio.com.

Baik Ghana maupun Uruguay memiliki head to head satu pertemuan dan hasil imbang di Piala Dunia 2010 silam.

Bursa skor seperti SportsMole dan Sportskeeda memprediksi laga Ghana vs Uruguay berakhir imbang.

Akan tetapi dari prediksi sportingnews justru lebih mengunggulkan Uruguay ketimbang Ghana.

Prediksi Skor

SportsMole: Ghana 1-1 Uruguay

Sportskeeda: Ghana 1-1 Uruguay

Sportingnews: Ghana 1-2 Uruguay

Head to Head

(3/7/2010): Uruguay 1-1 Ghana (Piala Dunia)

Secara head to head, kedua kubu hanya bertemu satu kali di Piala Dunia 2010.

Gelaran yang saat itu berlangsung di Afrika Selatan itu menyuguhkan duel Uruguay vs Ghana di babak perempat final.

Berakhir dengan skor 1-1 di waktu normal, akhirnya dilakukan adu penalti.