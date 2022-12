Prestasinya Terkubur Isu Pelakor, Sosok Arawinda Kirana, Artis Pendatang Baru Peraih Piala Citra

TRIBUN-MEDAN.com - Nama aktris pemain film Arawinda Kirana hingga saat ini masih ramai diperbincangkan di media sosial imbas isu pelakor.

Padahal, sebelum isu pelakor mencuat, Arawinda Kirana sempat dielu-elukan sebagai artis pendatang baru karena prestasinya.

Aktris yang menyabet penghargaan Piala Maya 2020 sebagai Aktris Pendatang Baru ini sukses dengan menjadi pemeran utama film layar lebar 'Yuni'.

Berkat aktingnya di film Yuni, Arawinda Kirana kembali menyabet penghargaan Piala Citra di Festival Film Indonesia sebagai Pemeran Utama Perempuan Terbaik.

Prestasi gemilangnya tak hanya sampai di situ, ia juga berhasil membawa Film Yuni hingga mancanegara lewat ajang Festival Film Internasional Toronto 2021.

Sayangnya, pada Juni 2022, Arawinda Kirana diterpa tudingan pelakor dalam rumah tangga wanita bernama Amanda Zahra.

Amanda melalui Twitter telah me-retweet kicauan Arawinda yang dibuat pada 6 Februari 2022.

"Give love to the people who cause you pain. Love them into the people into the right direction," demikian cuitan Arawinda.

Amanda Zahra ikut mengunggah sebuah kutipan film Yuni dengan kata-kata "lagian siapa yang ingin dimadu".

Ia juga membubuhkan kata 'GWS' di tubuh Yuni.

Belum lama ini, manajemen Arawinda Kirana akhirnya buka suara dan membantah bahwa artisnya telah menghancurkan rumah tangga orang lain.

Sayangnya, netizen yang sejak awal mendapatkan bukti kuat yang mengarah pada Arawinda Kirana.

