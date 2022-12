TAK Tayang SCTV! Akses Link Nonton Live Streaming Ghana Vs Uruguay Jam 22.00 WIB via HP

Prediksi skor Ghana vs Uruguay pada laga Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung, Jumat (2/12/2022), Pukul 22.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Ghana vs Uruguay dalam laga terkahir penyisihan grup Piala Dunia 2022.

Keseruan laga Ghana vs Uruguay kick off pukul 22.00 WIB tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming Vidio.com.

Link nonton live streaming Ghana vs Uruguay via HP bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Baik Ghana maupun Uruguay memiliki head to head satu pertemuan dan hasil imbang di Piala Dunia 2010 silam.

Bursa skor seperti SportsMole dan Sportskeeda memprediksi laga Ghana vs Uruguay berakhir imbang.

Akan tetapi dari prediksi sportingnews justru lebih mengunggulkan Uruguay ketimbang Ghana.

Prediksi Skor

SportsMole: Ghana 1-1 Uruguay

Sportskeeda: Ghana 1-1 Uruguay

Sportingnews: Ghana 1-2 Uruguay

Head to Head

(3/7/2010): Uruguay 1-1 Ghana (Piala Dunia)

Secara head to head, kedua kubu hanya bertemu satu kali di Piala Dunia 2010.

Gelaran yang saat itu berlangsung di Afrika Selatan itu menyuguhkan duel Uruguay vs Ghana di babak perempat final.