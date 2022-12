JELANG Partai Hidup Mati Inggris vs Senegal 16 Besar Piala Dunia 2022, Prediksi Skor, Head to Head

AFP/INA FASSBENDER

Klasemen akhir Grup B Piala Dunia 2022 , Timnas Inggris pucuk, Wales merana jadi juru kunci - Penyerang Timnas Inggris, #20 Phil Foden (kanan) melakukan selebrasi bersama rekannya, dua gelandang Timnas Inggris, #22 Jude Bellingham (tengah) dan #04 Declan Rice usai mencetak gol kedua timnya dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. Head to Head Inggris vs Senegal: Prediksi Skor, Berita Tim, Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022.Akses Link Nonton live streaming Inggris Vs Senegal di Hp