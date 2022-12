Pita Suara Didiagnosa Rusak, Judika Diminta Dokter Berhenti Nyanyi,Sempat Alami Pendarahan Tiap Pagi 

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, dokter mendiagnosis pita suara Judika rusak dan harus vakum untuk sementara.

Padahal pita suara menjadi modal utama bagi seorang penyanyi.

Oleh karena itu, Judika terpaksa harus berhenti bernyanyi untuk sementara waktu.

"Dokter nyaranin berhenti dulu karena pita suaranya rusak," kata Judika saat ditemui Tribunnews.com di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (3/11/2022).

Masalah pita suara ini dialami Judika karena beberapa waktu lalu ia bernyanyi dalam kondisi tidak sehat.

Dimana pria berusia 44 tahun itu menyanyikan lagunya dengan nada tinggi.

"Karena aku nyanyi dalam kondisi tidak fit, aku nyanyi demam tinggi," ungkap Judika.

"Tapi aku harus nyanyi dengan laguku. Lagu-lagu tinggi semua," lanjutnya.

Pelantun 'Aku Yang Tersakiti' itu merasakan sakit terlebih saat hendak mencoba nada tinggi.

"Jadi enggak tahu separah apa, tapi aku merasakan itu sangat sakit ketika nyanyi di nada tinggi, aku sudah sedikit tidak menikmati, jadi memang harus vocal rest dulu," kata Judika.

Ia mengatakan, obat sudah tak bisa menyembuhkan sehingga jalan satu-satunya adalah berhenti bernyanyi.

"Semua obat udah aku minum, aku benar-benar harus rest. Aku bilang istriku aku harus stop," tutur Judika.

Penyanyi Judika. (Instagram/@jud1ka)

Pasalnya, jika terus memaksakan bernyanyi kondisi pita suara Judika akan semakin parah.

"Kalau ini khusus dengan over use saja, jadi vocal use aku ini kalau dipaksain terus nanti bakal rusak," papar Judika.