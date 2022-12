BCL Akhirnya Jawab Rumor Asmaranya dengan Ariel Noah, Akui Tak Ada yang Bisa Gantikan Suaminya

TRIBUN-MEDAN.com – Kedekatan Bunga Citra Lestari (BCL) dengan Ariel Noah hingga kini masih terus masih terus menjadi sorotan banyak orang.

Meskipun sudah mengatakan jika keduanya hanya sebatas rekan kerja, namun BCL dan Ariel Noah masih saja dijodoh-jodohkan netizen.

Pasalnya, Ariel Noah dan BCL dinilai sangat serasi dan cocok jika menjalin hubungan asmara.

Namun BCL baru-baru ini membuat pengakuan yang mengejutkan, ia menyebutkan jika tak akan mencari pengganti mendiang suaminya, Ashraf Sinclair.

Penyanyi Ariel Noah dan BCL (Istimewa via tribunnews.com)

Diakuinya bahwa tak ada pria yang bisa menggantikan sosok mendiang suaminya itu.

Meski telah ditinggalkan selama 2 tahun, BCL belum bisa membuka hatinya untuk pria lain.

“Aku tidak mencari replacement (pengganti), tidak akan ada yang bisa menggantikan,” ungkap BCL dilansir dari akun Instagram @insta_julid, Senin (5/12/2022).

Meski begitu, BCL mengatakan tak menutup diri untuk dekat dengan pria.

Namun untuk saat ini ia membuka diri hanya sebatas teman bicara bukan menjalin hubungan asmara.

“Tapi, kalau having a friend to talk to of course, i’m open (kalau untuk jadi teman bicara, tentu aku terbuka),” ujarnya.

Bunga Citra Lestari pun hingga kini masih sangat mencintai mendiang suaminya.

Diakuinya, bahwa ia pernah tidak berbicara dengan siapa pun sampai delapan bulan kepergian Ashraf Sinclair.

“Dulu kan 8 bulan, i don’t talk to anyone (aku tidak berbicara dengan siapapun),” jelasnya.

Sementara itu, pelantun lagu bertajuk Sunny itu mengatakan bahwa saat ini ia hanya mengikuti jalan takdirnya.