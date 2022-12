NONTON Live Streaming Inggris Vs Senegal Jam 02.00 WIB, Akses di Sini Linknya Selain SCTV

Jadwal Piala Dunia 2022 babak 16 besar antara Inggris vs Senegal akan berlangsung di Stadion Al Bayt Stadium, Qatar, Senin (5/12/2022) pukul 02.00 WIB live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan lie streaming duel antara Inggris vs Senegal babak 16 besar Piala Dunia 2022, Senin (5/12/2022) dini hari WIB.

Jadwal Piala Dunia 2022 babak 16 besar antara Inggris vs Senegal akan berlangsung di Stadion Al Bayt Stadium, Qatar, Senin (5/12/2022) pukul 02.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Inggris vs Senegal bisa ditonton via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming Inggris vs Senegal bisa akses tautannya di akhir artikel ini.

Bursa prediksi skor laga Inggris vs Senegal di 16 besar Piala Dunia 2022 berpihak kepada The Three Lions (julukan Inggris).

Inggris yang di atas kertas memiliki kedalaman skuad yang lebih mentereng membuat beberapa media luar memprediksi anak asuh Gareth Southgate bakal memenangkan laga.

Baca juga: HASIL Akhir Prancis Vs Polandia Piala Dunia, Les Blues Melaju ke Perempat Final, Mbappe Menggila

Southgate diprediksi bakal mempertahankan skema 4-2-3-1 yang selama ini ia usung.

Di lini belakang, apiknya pertahanan The Three Lions di bawah komando Harry Maguire membuat pemain Manchester itu akan dipertahankan.

Maguire bakal berduat bersama Jhon Stones yang menjadi pasangan idealnya pada posisi stopper.

Di lini tengah, Jude Bellingham bakal tampil lebih ke depan untuk bermain sebagai playmaker.

Perannya akan ditopang oleh Jordan Henderson dan Declan Rice yang berduet menjadi double pivot.

Di lini depan, tajamnya Marcus Rashford di pertandingan sebelumnya dengan catatan brace yang ia ciptakan ke gawang Amerika Serikat membuat namanya ideal untuk masuk starting line up.

Baca juga: LINK Nonton Live Streaming Inggris Vs Senegal Jam 02.00 WIB, Akses di Sini Selain di SCTV

Pada kubu lawan, Aliou Cisse tak dapat memainkan salah satu gelandangnya Idrissa Gueye yang mengalami cedera.

Peran pemain Everton tersebut akan digantikan oleh Naples Mendy yang bertipikal sebagai box to box.

Di posisi stopper, duet Kalidou Koulibaly dan Abdou Diallo bakal bahu membahu menjaga pertahanan Senegal dari serangan Harry Kane cs.