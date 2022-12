NONTON Live Streaming Jepang vs Kroasia 16 Besar Piala Dunia, Siapa Menang? Akses Link Online via HP

AFP/ADRIAN DENNIS

RAYAKAN - Dua suporter Tim Nasional Jepang berpelukan untuk merayakan kemenangan atas Spanyol pada laga pamungkas Grup E Piala Dunia 2022 di Khalifa International Stadium, Doha, Qatar, 1 Desember 2022. Jepang akan berhadapan dengan Kroasia di babak 16 Besar Piala Dunia 2022, Senin (5/12/2022) malam WIB. Link live streaming Jepang vs Kroasia 16 Besar Piala Dunia 2022. Susunan Pemain serta Head to Head Prediksi Skor Jepang vs Kroasia