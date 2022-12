PREDIKSI SKOR Jepang vs Kroasia 16 Besar Piala Dunia, Head to Head, Susunan Pemain, Siapa Terkuat?

Tribunnews

Jepang vs Kroasia di babak 16 Besar Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung Senin (5/12/2022) malam pukul 22.00 WIB. Berikut prediksi susunan pemain kedua tim. Berikut prediksi skor Jepang vs Kroasia di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Senin (5/12/2022) pukul 22.00 WIB. Skuad Samurai Biru tidak diperkuat oleh bek andalannya, Ko Itakura, lantaran akumulasi kartu kuning. Prediksi Skor Jepang vs Kroasia 16 Besar Piala Dunia 2022 dan Susunan Pemain serta Head to Head