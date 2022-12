Asyiknya Jenderal Andika Joget Bareng Panglima Malaysia, Thailand dan Brunei Jelang Masa Pensiun!

TRIBUN-MEDAN.com - Momen lincahnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bergoget bersama para Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia dan Thailand.

Momen tersebut terjadi saat Andika menghadiri acara makan malam yang diselenggarakan oleh Panglima Angkatan Tentera Malaysia General Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang di Intercontinental Kuala Lumpur, Malaysia.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para Panglima Angkatan Bersenjata dari berbagai negara yang akan menerima penganugerahan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera yang diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong.

Chief Of Defence Forces Of The Royal Thai Armed Forces Dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei beserta para istri juga turut hadir pada makan malam tersebut.

Pertukaran cenderamata juga dilakukan oleh Panglima ATM dengan para Panglima Angkatan Bersenjata.

Keakraban dan kehangatan juga Nampak jelas pada kegiatan tersebut. Sehingga dapat dibuktikan bahwa tidak hanya kerja sama antar institusi, tetapi persahabatan antar personal juga terjalin.

