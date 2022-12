AT Family Day Temani Desember Ceria Pecinta Matik Sumut

PT Indako Trading Coy kembali menemani para pecinta matik di Sumatera Utara melalui gelaran exhibition bertajuk “Honda AT Family Day”.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mengawali bulan Desember 2022, PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda kembali menemani para pecinta matik di Sumatera Utara melalui gelaran exhibition bertajuk “Honda AT Family Day” yang berlangsung di dua titik lokasi. Tidak hanya mengajak pecintanya untuk mengenal lebih dekat dengan jajaran matik unggulan, namun Honda juga mempersembahkan berbagai penawaran menarik yang memberikan kemudahan untuk untuk memiliki matik idaman.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, tingginya minat dan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara terhadap motor Honda sebagai solusi berkendara menginspirasi pihaknya untuk menghadirkan program yang memberikan kemudahan bagi para pecintanya memiliki kendaraan impian. Seperti halnya Honda AT Family Day yang hadir dengan berbagai penawaran istimewa yang dipastikan akan memanjakan para penggemar matik Sumatera Utara.

Honda AT Family Day yang hadir menjawab kerinduan para pecintanya ini digelar masing-masing di Ramayana Siantar yang berlangsung pada 1-15 Desember , di Binjai Super Mall pada 2-6 Desember, dan 10-17 Desember di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Dimana pada masing-masing exhibition, Honda tebar pesona bersama jajaran matiknya, sebut saja skutik anak muda paling irit yang hadir dengan desain yang sporty dan dilengkapi Teknologi eSAF dan Power Charger, Honda BeAT Sporty, skutik casual dan trendi yang dihadirkan untuk generasi eksis yang ingin tampil beda, Honda Genio, dan matik unik dan fashionable yang cocok untuk kaum milenials yang ingin jadi trendsetter, Honda Scoopy.

Honda AT Family Day juga memamerkan New Honda Vario 125 yang hadir dengan desain sporty terbaru, beragam fitur, dan teknologi canggih yang kami sematkan untuk mendukung kenyamanan berkendara dan memberikan kepuasaan bagi masyarakat. Hadir dengan desain terkini dan beragam fitur unggulan untuk semakin memberikan kebanggaan bagi pemiliknya. New Honda Vario 125 juga semakin menyuguhkan kenyamanan saat digunakan sebagai partner bekerja sehari-hari, berkendara dengan keluarga, hingga bertemu dengan kerabat di akhir pekan.

Tidak hanya akan memukau para pengunjung dengan pesona deretan matiknya, namun Honda juga akan mempersembahkan berbagai penawaran menarik untuk memenuhi kebutuhan pecintanya. Sebut saja suguhan berbagai promo menarik bagi setiap pengunjung yang melakukan pembelian secara cash maupun kredit pada setiap skutik yang dipamerkan, seperti halnya pemberian potongan angsuran sampai 75 ribu rupiah untuk pembelian matik Honda, potongan tenor sampai dengan 3 bulan, dan diskon sampai dengan Rp. 1.200.000,- dengan syarat dan ketentuan berlaku.

“Dengan semangat Satu Hati, Honda selalu berupaya berkontribusi memenuhi kebutuhan pecinta setianya di Sumatera Utara dengan menghadirkan armada roda dua berteknologi tinggi yang tidak hanya menghadirkan kesenangan dan kebanggaan berkendara, namun semakin menguatkan kecintaan masyarakat terhadap produk skutik Honda,“ ujar Sutjipto.

(*)