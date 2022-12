NONTON Live Streaming Maroko Vs Spanyol Jam 22.00 WIB, Akses di Sini Linknya Selain di SCTV

Duel Timnas Maroko vs Spanyol di Piala Dunia 2022, digelar di Stadion Education City, Ar-Rayyan, Qatar, Pukul 22.00 WIB live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Maroko vs Spanyol babak 16 besar Piala Dunia 2022, Selasa (6/12/2022) malam ini.

Timnas Maroko vs Spanyol akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Selasa (6/12/2022) malam ini.

Duel Timnas Maroko vs Spanyol di Piala Dunia 2022, digelar di Stadion Education City, Ar-Rayyan, Qatar, Pukul 22.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Maroko vs Spanyol bisa ditonton via live streaming TV Online via HP.

Link nonton live streaming Maroko vs Spanyol bisa diakses di akhir artikel ini.

La Furia Roja bertekad tak mengulangi kesalahan serupa saat melawan Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Di laga kontra Jepang di penyisihan Grup E Piala Dunia 2022, tim Matador sempat memimpin 0-1 lewat gol Alvaro Morata.

Namun, dua gol cepat tim Samurai Biru yang berdurasi tiga menit, membuat Spanyol berada dalam bahaya.

Baca juga: PREDIKSI Skor Hasil Maroko Vs Spanyol, La Roja Lebih Diunggulkan, Gavi Ogah Remehkan Ziyech Cs

Mereka sempat berada di peringkat tiga di grup E ketika Kosta Rika unggul 1-2 dari Jerman.

Untungnya, tim Panser bangkit, dan memukul balik 2-4, sehingga imbasnya Spanyol lolos sebagai runner up grup, di bawah Jepang.

Gelandang bertahan Matador, Rodri Hernandez mengakui drama tiga menit kontra Jepang itu jadi pelajaran sangat berharga. Skuad asuhan Luis Enrique ini terbuka matanya dengan kelemahan mereka sendiri.

"Beberapa hari yang lalu rasanya tidak banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi kini, setelah keruntuhan tiga menit, kami jadi tahu apa yang harus dirombak. Kami mendapat pukulan telak agar hal serupa tak terulang lagi," kata Rodri dalam konferensi pers.

Di klubnya, Manchester City, Rodry berposisi sebagai gelandang bertahan. Namun, di timnas Spanyol, pemain berusia 26 tahun ini menyandang tugas sebagai bek sentral.

"Peran saya dalam tim sama dengan bek tengah manapun, untuk mengoper dari belakang, memberikan konsistensi dan soliditas pada tim. Setiap pemain memiliki peran yang jelas," ujar Rodri.

Baca juga: PREDIKSI Skor Maroko Vs Spanyol, Alasan La Roja Sulit Menang Meski Diisi Susunan Pemain Elite