BESOK, Air Supply Akan Konser di Medan, Berikut Jadwal dan Lokasinya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Air Supply akan menyambangi kota Medan besok.

Band soft rock asal Australia ini akan tampil dalam rangkaian acara Mahakarya 2022 dari Kutus-kutus.

Air Supply yang terdiri dari duo Russell Hitchcock (vokal) dan Graham Russell (gitar), berjanji membawakan lagu-lagu terkenalnya pada malam tersebut, seperti lagu Making Love out of Nothing at All, All Out of Love, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Tak hanya Air Supply, konser yang akan berlangsung 8 Desember 2022 di Regale Internasional Convention Centre ini, juga akan dimeriahkan oleh musisi papan atas tanah air, yakni ada Rossa, Judika, dan Rizky Febian.

Konser ini digelar dalam rangka ulang tahun Kutus-kutus yang ke 9 tahun, bertepatan dengan dibukanya store baru Kutus-kutus di Medan, yang berada di Jalan Sei Batang Serangan, Kelurahan Babura Medan.

Servasius Bambang Pranoto selaku owner PT. Kutus-kutus menyampaikan, konser ini adalah rangkaian tour dari perjalanan 9 tahun berdiri.

"Iya ini tour konser ya, salah satunya kita pilih kota Medan, karena baru buka store juga disini. Kita undang Air Supply salah satu alasannya karna kecintaan saya juga terhadap musik," ujar Servasius kepada Tribun, Selasa (6/12/2022).

Bagi yang sudah mendapatkan kesempatan emas untuk dapat menghadiri konser ini, persiapkan diri dengan baik ya Tribuners.

Mahakarya Kutus-kutus 2022 akan dipandu oleh Edrict Tjandra, perayaan anniversary ke 9 ini akan dihadiri oleh ratusan orang beruntung, hanya dengan membeli minyak Kutus-kutus, pengunjung sudah dapat menikmati konser bersama para musisi yang hadir, dan mendapatkan spesial edition produknya, serta makan malam mewah.

"Selamat menikmati konser yang kita sediakan, dengan rentetan musisi yang akan hadir nantinya. Semoga kota Medan dapat terhibur dan kehadiran Kutus-kutus di Medan menjadi solusi kesehatan masyarakat," pungkasnya.

(cr26/tribun-medan.com)