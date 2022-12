Prediksi Skor Kroasia vs Brasil Perempat Final Piala Dunia 2022, Siapa Menang? Ini Head to Head Tim

(AFP/PABLO PORCIUNCULA)

Para pemain Brasil merayakan gol Neymar ke gawang Korea Selatan dengan menari pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion 974, Doha, Qatar, Selasa (6/12/2022) dini hari WIB. Kroasia vs Brasil : Prediksi Skor, Head to Head, Line Up dan Timnasnya di 8 Besar Piala Dunia 2022