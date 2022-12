Sinopsis Film The Last Breath, Film Dokumenter Tentang Ekosistem Batang Toru

Proses pengambilan gambar, film dokumenter Batang Toru : The Last Breath

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Green Justice Indonesia bersama Satya Bumi, WALHI Sumut, dan Voice of forest akan mengadakan nonton bareng dan diskusi film dokumenter, Batang Toru : The Last Breath.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada, Kamis 8 Desember 2022, yang akan berlangsung di Roman Kopi, Jalan Bunga Tanjung XI No. 11, Setia Budi Medan.

Narasumber dari diskusi yang akan berlangsung tersebut yakni, Rianda Purba dari Walhi Sumut, Dana Tarigan Direktur Eksekutif Green Justice Indonesia, dan Prayugo Utomo Jurnalis.

"Perlindungan dan kelestarian lingkungan terus menjadi perbincangan kalau kerusakan lingkungan secara sistematis masih terjadi diskursus tentang keanekaragaman hayati pun turut menjadi sorotan. Bentang alam Batang Toru yang kini menjadi satu-satunya penyokong terhadap terjaganya ekosistem lingkungan yang lestari terancam hilang," ujar Dana Tarigan kepada Tribun, Rabu (7/12/2022).

Film Batang Toru : The Last Breath bercerita tentang, ekositem Batang Toru, Sumatera Utara.

Indonesia adalah pusat keanekaragaman hayati tropika tersisa di sumatera utara. Terdiri dari rangkaian tipe hutan yang berbeda.

Menyimpan Flora dan Fauna yang terancam punah, seperti Kantung semar dan Orangutan Tapanuli.

Kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar Ekosistem Batang Toru sangat bergantung pada jasa yang di hasilkan, baik dari hutan maupun limpahan air dan aliran sungai.

Namun, keberlangsungan ekosistem Batangtoru terancam, akibat banyaknya tekanan secara langsung maupun tak langsung.

Menyebabkan hilangnya habitat alamiah dan fungsi hutan bagi masyarakat akibat penebangan kayu, konversi hutan alam skala besar, pencemaran industri dan deforestasi.

Bertahan pada nafas terakhirnya, ekosistem Batangtoru bercerita tentang kondisinya saat ini, mengharapkan tindakan perlindungan dan perhatian serius dari seluruh organ yang memanfaatkan hutan Batang Toru.

