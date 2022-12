Asah Terampil Entrepreneur, Mahasiswa Polmed Gelar Talkshow Industri Kreatif

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Sekelompok mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan (Polmed) menggelar talkshow dan live musik di L'Tropico by Haban.

Kegiatan bertema Set Up Your Mind To Be An Entrepreneur ini diikuti 300 peserta dari berbagai kalangan baik mahasiswa maupun pemuda kreatif di Kota Medan.

Dosen Pembimbing Mata Kuliah Hubungan Masyarakat Polmed, Puteri Atikah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kaum milenial atau anak muda terhadap dunia usaha.

Dan, dapat memacu semangat anak muda untuk terjun pada dunia entrepreneur. Karena itu, panitia menghadirkan narsumber pelaku usaha industri kreatif.

"Penyelenggara kegiatan ini merupakan mahasiswa yang masih semester-5. Kami menyebutnya generasi emas mahasiswa atau yang akrab disapa Gem Ab Polmed. Semoga kegiatan ini berdampak positif bagi mahasiswa," ujarnya kepada Tribun-Medan.com, Kamis (8/12/2022).

Selain itu, kata dia, event ini sebagai pembuktian bahwa mahasiswa mampu realisasikan materi kuliah.

"Event ini dibuat untuk meningkatkan skill mahasiswa dalam melakukan komunikasi, kordinasi dan kerjasama berkaitan dengan matakuliah public relation. Skill ini penting sebagai bekal mahasiswa agar bisa profesional ke depannya", ujar Puteri Atikah selaku dosen pembimbing.

Sedangkan, Ketua Panitia Generasi Emas Mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Josua Pardede menyampaikan, event ini terselanggara berkat bimbingan dosen serta gotong royong mahasiswa.

Jadi, selama tiga pekan mahasiswa bekerja untuk membuat acara yang menarik serta sesuai dengan keinginan anak muda.

"Dalam waktu kurang lebih tiga pekan kami persiapkan acara ini. Saya tidak menyangka banyak peserta yang hadir dan tiket yang terjual habis. Sangat memuaskan. Saya sangat bangga dengan kepanitian event ini," katanya.

Adapun pemateri dari kegiatan ini Fauzan Abu Hilya yang dikenal sebagai pemilik MedanBah. Narasumber menyampaikan pengalamannya terjun pada dunia bisnis.

"Beliau memberikan motivasi dan beberapa cara agar anak muda dapat merintis usaha dengan tetap percaya diri. Lalu memaparkan bagaimana seorang pebisnis pemula dapat mengembangkan ide kreatif pada usahanya," pungkasnya.

Tidak hanya itu, panitia juga menyediakan beberapa stand UMKM pada acara tersebut. Ada sejumlah UMKM berpartisipasi seperti Bibblo dan Strapbyyeppo.

Acara semakin seru karena Wardah memberikan materi beauty class "Pop Up Beauty Roadshow" dan membuat games menarik.

Puncak acara adalah live music yang menampilkan beberapa musisi Kota Medan, salah satunya Why Bunny Why.

