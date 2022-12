Media Asing Menyorot KUHP Terbaru Indonesia, Dinilai Mencampuri Urusan Privat Warga

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi III DPR RI telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang terbaru.

Media asing, mulai dari The New York Times, The Guardian, The Australian, Wall Street Journal hingga Al Jazeera ramai-ramai menyorot KUHP baru Indonesia.

Namun, kebanyakan menyorot secara negatif.

Dikhawatirkan KUHP baru ini akan berdampak negatif pada investasi dan pariwisata, dua hal yang relevan bagi perekonomian Indonesia.

Pasalnya, KUHP yang baru dinilai mencampuri urusan privat warga, seperti hubungan seks.

Dilansir The Guardian, Hukum pidana baru Indonesia dinilai membatasi hak untuk memprotes hingga mengancam kebebasan perempuan.

Dengan ketentuan mengembalikan larangan menghina presiden, lembaga negara dan ideologi negara, serta seks di luar nikah dan pranikah.

KUHP itu akan berlaku dalam waktu tiga tahun, setelah pemilu 2024 di Indonesia.

Padahal, saat ini pelaku pariwisata di Indonesia masih berupaya pulih dari dampak buruk pandemi Covid-19.

KUHP yang baru disahkan DPR akan berlaku bagi warga negara Indonesia, penduduk asing yang menetap di Indonesia, serta turis asing.

Sehingga dikhawatirkan dapat menjauhkan turis asing karena salah satu substansinya memidanakan pelaku hubungan seks di luar nikah.

Aksi demonstrasi juga telah berlangsung pada pekan ini.

Dikabarkan pula KUHP yang baru disahkan itu diperkirakan akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)

(Tribun-video.com/Theguardian)