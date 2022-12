Prediksi Skor Belanda vs Argentina, 4 Fakta Menarik, Memori Final 1978, Adu Tajam Depay dan Messi

Kolase Tribun Manado/Istimewa/HO

PREDIKSI SKOR Belanda vs Argentina| Catatan Pertemuan Belanda vs Argentina, Di Maria Diragukan Main. PIALA DUNIA 2022 - 4 Fakta Menarik Duel Klasik Belanda Vs Argentina, Memori Final 1978 hingga Adu Tajam Memphis Depay dan Lionel Messi