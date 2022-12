AKHIRNYA BCL Tegaskan Hubungannya dengan Ariel NOAH: Rindu Suka Pakai Bajunya 

TRIBUN-MEDAN.com – Nama penyanyi Bunga Citra Lestari kerap dikaitkan dengan Ariel NOAH, hingga mereka pun dijodoh-jodohkan oleh warganet.

Dilansir dari Banjarmasin Post, Bunga Citra Lestari akhirnya menegaskan hungannya dengan Ariel NOAH.

Bunga Citra Lestari mengakui dirinya memang akrab dengan Ariel Noah, namun ia pun membantah hal tersebut.

Ia menegaskan jika hubungan mereka hanya sebatas pertemanan dan tak mengarah ke percintaan.

“Tapi, kalau having a friend to talk to of course, i’m open (kalau untuk jadi teman bicara, tentu aku terbuka),” ujarnya.

Bahkan, ia menegaskan jika tak ada pria yang bisa menggantikan sosok mendiang suaminya, Ashraf Sinclair.

Meskipun telah ditinggal selama 2 tahun, ia mengaku belum bisa membuka hatinya untuk pria lain.

“Aku tidak mencari replacement (pengganti), tidak akan ada yang bisa menggantikan,” ungkap BCL dilansir dari akun Instagram @insta_julid, Rabu (7/12/2022).

Ia juga membeberkan jika sedang rindu dengan sang suami dirinya memakai baju Ashraf Sinclair.



“Kalau aku kangen, aku pakai baju dia," ujar Bunga Citra Lestari.

