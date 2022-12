LINK Live Streaming Gratis Kroasia Vs Brasil Piala Dunia 2022, Akses di Sini Caranya via HP

Link Live Streaming Siaran Langsung Kroasia vs Brasil Piala Dunia 2022, Jumat (9/12/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming duel antara Kroasia vs Brasil di babak perempat final Piala Dunia 2022, Jumat (9/12/2022) malam.

Duel Kroasia vs Brasil perempat final Piala Dunia 2022 digelar di Education City Stadium kick off pukul 22.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Kroasia vs Brasil ini bisa anda tonton via live streaming via HP

Link nonton live streaming Kroasia vs Brasil bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Timnas Brasil diprediksi tak bisa memainkan dua fullback andalannya melawan Kroasia yang diragukan tampil dan membuat Tite mengubah strategi.

Pelatih Brasil, Tite harus memutar otak guna membongkar pasang lini belakang Brasil yang masih belum dapat diperkuat oleh Alex Telles dan Alex Sandro yang mengalami cedera.

Brasil yang menjadi tim unggulan akhirnya bertemu lawan sepadan di Piala Dunia 2022 setelah pada babak penyisihan grup dan 16 besar praktis Neymar cs tak bertemu negara elite.

Sang lawan, Kroasia merupakan runner up Piala Dunia 2018 lalu dimana skuad yang dibawa Zlatko Dalic memiliki nama-nama mentereng.

Apes bagi Tim Samba, mereka diragukan untuk diperkuat Alex Sandro dan Alex Telles yang masih melakukan proses penyembuhan cedera.

Setelah sebelumnya, Gabriel Jesus juga dipastikan menepi hingga Piala Dunia 2022 berakhir.

Kontra Strategi Tite

Sebelumnya, Tite mengakali absennya Sandro dan Telles dengan memberi transformasi posisi kepada Danilo dan Eder Militao.

Militao yang merupakan stopper murni ia perankan sebagai bek kanan dan mengorbankan Danilo untuk bermain di bek kiri.

Saat melawan Korea Selatan, strategi itu tampak berhasil karena minimnya tekanan yang diberikan oleh Son Heung-min cs.