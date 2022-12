Water Heater ES dan Water Filtration, Produk Hybrid dan Berbasis Internet, Berikut Keunggulannya

MODENA meluncurkan produk berbasis IoT (Internet of Things) dan produk hybrid untuk menjawab kebutuhan keluarga masa kini.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- MODENA meluncurkan produk berbasis IoT (Internet of Things) dan produk hybrid untuk menjawab kebutuhan keluarga masa kini.

Kedua produk tersebut adalah Water Heater ES 15 SKY dan Water Filtration WE 1310 BGWH.

Branch Manager MODENA Medan, Jamaludin, mengatakan, melihat respon masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup praktis dan ramah lingkungan, MODENA menghadirkan inovasi-inovasi baru untuk menjawab kebutuhan tersebut.

"Water Heater ES 15 SKY, yang dilengkapi dengan teknologi IoT atau Internet of Thingsyang dapat di kontrol melalui smartphonedari mana saja, mulai dari mengatur suhu hingga personalisasi kebutuhan setiap pengguna nya,” jelasnya.

Dengan adanya program IoT, sangat memudahkan konsumen untuk mengontrol segalanya hanya dengan ujung jari.Tak perlu menunggu sampai di rumah, kita tetap bisa memanaskan air dari mana saja melalui smartphone.

Selain dengan adanya IoT, produk ES 15 SKY juga dilengkapi dengan fitur Selectable Power.

Fitur yang memungkinkan konsumen untuk memilih daya yaitu 300 W, 500 W, atau 800 W.

Pemilihan daya akan mempengaruhi kecepatan pemanasan, semakin besar daya yang digunakan maka semakin cepat pemanasannya.

Selanjutnya, ES 15 SKY memiliki kapasitas 15 Liter dan juga tahan terhadap percikan air dengan adanya IPx4.

"Tentunya masih banyak lagi fitur-fitur menarik yang bisa dinikmati dari produk ini. Keseluruhan produk MODENA senantiasa juga menekankan pada aspek estetika desain, kaya akan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna (user friendly), penerapan teknologi terkini, serta ramah lingkungan," terangnya.

Tak berhenti dengan pembaruan teknologi IoT pada koleksi pemanas airnya, MODENA juga mengenalkan salah satu koleksi produk inovatif dengan teknologi hybrid, yakni Water Filtration WE 1310 BGWH yang telah hadir pada peluncuran produk MODENA di INDOBUILDTECH Expo 2022,dankini telahhadiruntuk wilayah Medan dan sekitarnya.

Water Filtration WE 1310 BGWH ini dirancang untuk menghindari konsumsi mikroplastik yang mungkin mengendap pada air. Pasalnya, berdasarkan penelitian New York University, 93 persen air yang diuji ditemukan mengandung mikroplastik yang rata-rata teridentifikasi 10,4 mikropartikel per liter.

Berbeda dengan dispenser air umum yang telah beredar dan digunakan masyarakat, penyaring air WE 1310 BGWH mampu meminimalisir kontaminasi partikel mikroplastik di setiap liter air yang kita konsumsi melalui proses penyaringan Double Filtration System.

Sistem mutakhir ini terdiri dari Ultrafiltration untuk menyaring mikroplastik, bakteri, dan polutan lainnya, dan juga Active Carbon Filter untuk menetralisir bau dan meningkatkan rasa.

“Bahaya paparan mikroplastik untuk kesehatan tidak main-main, namun untuk menghindari partikel ini 100 persen juga merupakan hal yang tidak mudah," tuturnya.

Namun dengan Water Filtration WE 1310 BGWH, partikel tersebut akan terbuang melalui proses penyaringan ganda yang tersedia pada produk ini.

"Sehingga kualitas air yang akan di konsumsi oleh setiap keluarga pengguna MODENA di Medan menjadi lebih baik untuk dikonsumsi,” tutup Jamaludin.

