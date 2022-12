Avatar 2: The Way of Water Segera Tayang di Bioskop, Tiket Sudah Bisa Dipesan di Cinepolis Cinemas

Film Avatar 2: The Way of Water

TRIBUN-MEDAN.COM - Film Avatar 2: The Way of Water dijadwalkan tayang di bioskop, pada 14 Desember 2022. Film Avatar 2: The Way of Water merupakan film fiksi ilmiah asal Amerika Serikat karya dari sutradara James Cameron.

Film Avatar 2: The Way of Water adalah sebuah karya yang menggambarkan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri dan anak-anak mereka) dan masalah yang mengikuti mereka selanjutnya.

Mereka harus saling menjaga keamanan satu sama lain. Selain itu mereka juga harus menjalani pertempuran yang mereka perjuangkan untuk bertahan hidup dan tragedi yang mereka alami.

Film Avatar 2: The Way of Water dimulai dengan kisah Sully (Sam Worthington), yang kebingungan selama operasi penambangan RDA.

Sully harus kembali ke Pandora. Sully akan pergi ke tempat yang dianggap sebagai pelabuhan yang sangat aman di dekat terumbu karang.

Klan Di terumbu karang tersebut, terdapat suatu klan baru dan merupakan tempat yang tidak dikenal oleh Sully sebelumnya.

Lingkungan tersebut sangat jauh berbeda dari kehidupan hutan dan tidak terdapat hujan maupun air.

Film Avatar 2: The Way of Water dibintangi oleh banyak pemeran film aslinya, termasuk Zoe Saldana sebagai Neytiri, Sigourney Weaver dalam peran baru, dan Sam Worthington sebagai Jake Sully.

Selain itu, Kate Winslet sebagai Ronal dan Michelle Yeoh sebagai Dr. Karina Mogue dan Oona Chaplin sebagai Varangian.

Film Avatar 2: The Way of Water dijadwalkan tayang pada 14 Desember 2022 mendatang.

Namun, untuk para penggemar avatar yang sudah tidak sabar untuk melihat aksinya sudah dapat memesan tiket mulai 8 Desember 2022 pukul 23.00 Wib di Cinepolis Cinemas.

Manager Cinepolis Sun Plaza Medan, Syahreza Hafiz mengatakan, bagi pecinta film fiksi ilmiah, Film Avatar 2 :The Way of Water ini sangat rekomendasi sebagai tonton untuk penutup akhir tahun.

“Film Avatar 2 : The Way of Water bisa menjadi salah satu list film yang wajib ditonton, karena ini merupakan film yang sangat menarik dan pastinya ditunggu-tunggu bagi para pecinta film avatar,” kata Reza, Sabtu (10/12/2022).

Reza juga menjelaskan film ini sudah dapat dipesan sejak 8 Desember 2022 kemarin.