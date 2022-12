Chord Gitar Lagu Batak Alusi Au By Viky Sianipar feat Trison Manurung 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Alusi Au diciptakan oleh Nahum Situmorang yang dinyanyikan oleh Viky Sianipar feat Trison Manurung.

Lagu Batak Alusi Au masuk ke dalam album Viky Sianipar yang bertajuk TobaDream Vol. 4 yang dirilis pada tahun 2014.

Lagu Batak Alusi Au diciptakan oleh Nahum Situmorang, menceritakan tentang harapan dan keinginan manusia. Di sini diceritakan bahwa umumnya manusia mengharapkan kekayaan, keberhasilan, kehormatan dan ketenaran.

Namun yang menjadi inti lagu ini adalah harapan/keinginan sang tokoh ( pria ) yang hanya mengharapkan kasih sayang, keramahan, belas kasihan dari seorang wanita yang dicintainya.

Chord Gitar Lagu Batak Alusi Au

INT : G C G C G

C

Marragam-ragam do anggo

G

sitta-sitta dihita manisia



Marasing-asing do anggo pangidoan

C

diganup-ganup jolma

Hamoraon hagabeon hasangapon

F

ido di lului na deba

C G

Dinadeba asalma tarbarita

C G

goarna tahe….

C

Anggo di au tung asing do

G

sitta-sitta asing pangidoanku



Mansai ambal pe unang pola mangissak,

C

hamu tahe di au



Sasude na nahugoari i da

F

dai saut di au

C G

Sita-sita di au

C

tung asing situtu do tahe



[Reff:]

C G

Tung holong ni roham i sambing do na huparsita – sita

C

Tung denggan ni basam, lagumi do nahupaima – ima

F

Asi ni roham ma ito, unang loas au maila

C

Beha roham,

G

dok ma hatam,

C

Alusi au…



G C

Alu… si… au…

G C

Alu… si… au…

G C

Di baheni alu… si… au

G C

Alu… alusi au, alusi au

(cr30/tribun-medan.com)