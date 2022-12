Materi Belajar: Pengertian Conditional Statement, Jenis, Rumus dan Contoh Conditional Statement

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Conditional statement merupakan pembahasan yang akan dijabarkan pada materi berikut ini. Adapun sub pembahasannya yakni, pengertian, jenis, rumus, dan contoh conditional statement.

Definisi Conditional Sentences

Arti dari conditional statement adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Pernyataan bersyarat terdiri dari dua klausa: klausa utama dan if clause.

Jenis Conditional Sentences

Ada beberapa tipe dalam conditional sentences yakni sebagai berikut :

Type 1 = Future Conditional

Type 2 = Present Conditional

Type 3 = Past Conditional

Future Conditional

Future conditional adalah pernyataan yang mengungkapkan suatu kegiatan yang diharapkan terjadi dan kemungkinan akan terjadi di masa depan. Dan di bawah ini adalah rumus kondisional masa depan lengkap dengan contoh. Dengarkan baik-baik.

Rumus : conditional sentence type 1 memiliki rumus: simple future: if + simple present, simple future "will" / imperative.

Example :

1. I will visit him if I have enough time.

(mean : I may have enough time, I may visit him).