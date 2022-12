PREDIKSI Skor Hasil Inggris Vs Prancis, Three Lions Punya Catatan Buruk Jika Adu Penalti

TRIBUN-MEDAN.com - Duel sengit Inggris vs Prancis diprediksi bakal imbang dan dilanjutkan drama adu penalti pada babak perempat final Piala Dunia 2022.

Pertandingan Inggris vs Perancis akan dihelat di Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar, pada Minggu (11/12/2022) dini hari pukul 02.00 WIB.

Timnas Inggris mungkin harus menghindari adu penalti ketika menghadapi Perancis pada perempat final Piala Dunia 2022 Qatar.

Dalam sejarahnya, timnas Inggris tercatat sudah 10 kali menghadapi adu penalti di turnamen resmi.

Statistik adu penalti timnas Inggris sangat buruk karena hanya pernah tiga kemenangan pada Euro 1996 (vs Spanyol), Piala Dunia 2018 (vs Kolombia), dan UEFA Nations League 2019 (vs Swiss).

Kali terakhir timnas Inggris menghadapi adu penalti terjadi pada final Piala Eropa atau Euro 2020.

Baca juga: SIARAN LANGSUNG Inggris Vs Prancis Live SCTV Jam 02.00 WIB, Walker Vs Mbappe Duel Penentu

Timnas Inggris asuhan Gareth Southgate ketika itu harus puas menjadi runner up Euro 2020 setelah kalah adu penalti 3-4 dari Italia. Kekalahan dari Italia itu terasa lebih menyakitkan bagi timnas Inggris karena terjadi di kandang sendiri, Stadion Wembley.

Tepat setelah final Euro 2020, Southgate menjadi sorotan karena membiarkan pemain-pemain muda seperti Bukayo Saka dan Jadon Sancho mengambil penalti. Ketika masih menjadi pemain, Gareth Southgate juga memilki pengalaman buruk adu penalti bersama timnas Inggris.

Momen itu terjadi pada semifinal Euro 1996 ketika timnas Inggris menghadapi Jerman. The Three Lions, julukan timnas Inggris, kala itu tersingkir kalah 5-6 (1-1) setelah Southgate yang maju sebagai algojo keenam gagal menunaikan tugasnya.

Dikutip dari FourFourTwo, timnas Inggris menjadi perempat finalis Piala Dunia 2022 dengan persentase kemenangan adu penalti terendah. Persentase kemenangan adu penalti timnas Inggris hanya 22 persen.

Baca juga: PREDIKSI Lengkap Inggris Vs Prancis, Susunan Pemain, Head to Head, Bursa Skor, Live Streaming SCTV

Jika dibandingkan, persentase kemenangan adu penalti timnas Perancis di seluruh turnamen resmi mencapai 43 persen. Dari total tujuh adu penalti sebelumnya, timnas Perancis sukses meraih tiga kemenangan.

Peluang pertandingan Inggris vs Perancis dini hari nanti berjalan sampai adu penalti tentu sangat terbuka.

Apalagi, dua pertandingan awal perempat final Piala Dunia 2022, yakni Kroasia vs Brasil dan Belanda vs Argentina seluruhnya ditentukan lewat adu penalti. Terkait peluang adu penalti melawan Perancis, Gareth Southgate mengaku sudah mengantisipasi.

Pelatih berusia 52 tahun itu bahkan menyebut mental timnas Inggris sekarang sudah jauh lebih siap dibandingkan Piala Dunia 2018 atau Euro 2020.