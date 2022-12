SEDANG BERLANGSUNG Maroko Vs Portugal, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

Saat ini sedang berlangsung live streaming Maroko vs Portugal babak perempat final Piala Dunia 2022, Sabtu (10/12/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming Maroko vs Portugal babak perempat final Piala Dunia 2022, Sabtu (10/12/2022).

Duel timnas Portugal versus timnas Maroko akan dihelat di Al Thumama Stadium, Sabtu (10/12/2022) pukul 22.00 WIB live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga antara Maroko vs Portugal bisa ditonton via live streaming via HP

Link nonton live streaming Maroko vs Portugal bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Cristiano Ronaldo menjadi cadangan lagi dalam laga Maroko vs Portugal di perempat final Piala Dunia2022. Adapun pahlawan hat-trick, Goncalo Ramos, kembali menjadi andalan.

Keputusan berani kembali diambil pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, dalam pertandingan kali ini.

Baca juga: LIVE SCTV! Link Nonton Streaming Maroko Vs Portugal Jam 22.00, Ramos Starter, Ronaldo Dicadangkan

Santos memutuskan untuk mencadangkan kembali kapten sekaligus megabintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo akan duduk di bangku cadangan dan posisinya digantikan oleh pahlawan hat-trick Portugal di babak 16 besar, yakni Goncalo Ramos.

Ramos nantinya akan dibantu oleh Bruno Fernandes dan Joao Felix yang menempati posisi sebagai winger.

Bruno akan bertindak sebagai winger kanan, sementara Felix berposisi sebagai winger kiri.

Dengan formasi 4-3-3, Santos juga akan memasang tiga gelandang pada laga kali ini.

Otavio, Ruben Neves, dan Bernardo Silva akan menjadi trio gelandang yang mengatur jalannya tempo pertandingan Portugal.

Baca juga: NONTON Live Streaming Gratis Maroko Vs Portugal Jam 22.00 WIB, Akses di Sini Linknya via HP

Adapun untuk lini pertahanan, Santos masih akan mengandalkan duo bek tengah andalan Portugal, yakni Pepe dan Ruben Dias.

Keduanya akan menjadi palang pintu terakhir sebelum lini serangan timnas Maroko menjebol gawang Diogo Costa.