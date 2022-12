Link Live Streaming Barito Putera vs Dewa United Liga 1, Live Indosiar, Akses Nonton Duel Seru di HP

TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

Prediksi skor PS Barito Putera vs Dewa United Liga 1 yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang. Diprediksikan Laskar Antarasi menang dengan skor 2-1 - Aksi pesepak bola Dewa United, Naked Osman (kiri) melewati adangan pesepak bola Arema FC, Ilham Udin (kanan) pada laga Dewa United vs Arema FC lanjutan Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) sore. Akses Link live streaming Barito Putera vs Dewa United via HP