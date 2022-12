Mantan Camat Pantai Labu Pamer Tumpukan Uang, Baru Dicopot dari Jabatan Sekretaris Kesbangpol

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG- AE Siregar, mantan Camat Pantai Labu yang sekarang masih aktif sebagai PNS Pemkab Deliserdang viral karena videonya saat pamer tumpukan uang.

Dalam video yang beredar di TikTok itu, AE Siregar yang belum lama dicopot sebagai Sekretaris Kesbangpol Pemkab Deliserdang ini pamer tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Saat dikonfirmasi, AE Siregar pun tak menampik video pamer tumpukan uang itu.

Baca juga: Viral, Oknum ASN Pemkab Deliserdang Pamer Tumpukan Uang di TikTok, Ternyata Mantan Pejabat

Dia mengatakan, bahwa video pamer tumpukan uang cuma sebatas hiburan saja.

"Sekedar hiburan saja itu. Ya, untuk motivasi dan edukasi saja," kata AE Siregar, Sabtu (10/12/2022).

Disinggung mengenai kepemilikan uang, PNS Pemkab Deliserdang ini tak mau menjawabnya lugas.

Begitu juga ditanya mengenai jumlah uang yang konon mencapai miliaran rupiah.

Baca juga: Pamer Tumpukan Uang, Raffi dan Nagita Rupanya Ingin Bagi-bagi THR untuk Follower, Anda Berminat?

"Maybe yes (uang saya), maybe no (bukan uang saya)," katanya.

Meski berstatus sebagai PNS, AE Siregar mengaku tidak takut untuk tampil di medsos sembari pamer tumpukan uang.

Ia pun membantah bahwa tumpukan uang itu untuk persiapannya maju pada Pilkada 2024 mendatang.

"Nggak ah (tidak ada niat mau calon Bupati). Saya mau fokus ke bisnis saja," kata AE Siregar.

Baca juga: 2 Tahun Suami Berhenti Merokok, Istri Dapat Bonus Pamer Uang Tabungan

Dalam video yang viral itu, AE Siregar tampak menggunakan kemeja bercorak bunga hitam putih berkacamata hitam.

"Halo gaes bekerjalah untuk hari tua, bukan bekerja sampai tua. Maka Cukup lima tahun menjadi karyawan selebihnya kita menjadi majikan. Ayo kita selipkan investasi. Hasilnya wah wah wah wah," katanya.(tribun-medan.com).