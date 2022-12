Suami Dipecat dari Kepolisian, Seali Syah Sempat Vakum di Media Sosial, Kini Istri Hendra Muncul

TRIBUN-MEDAN.COM - Seali Syah Istri mantan Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan kembali aktif di media sosial setelah sempat menghilang beberapa waktu. Melalui akun Instagram-nya @sealisyah, pengacara cantik ini membantah disebut menghilang dari sosial media.

Sejak Sabtu (10/12/2022), Seali Syah mulai mengunggah postingan melalui fitur Instagram Stories.

Seali menyebut ada sesuatu yang menjadi fokusnya dan ia sebut dengan istilah 'goal'.

Menurut Seali Syah, hal tersebut menjadi tujuan atau goal yang harus tercapai pada tahun ini.

Seali Syah yang berkarier sebagai pengacara itu juga mengucap syukur, goal itu berhasil terwujud walaupun mundur hampir tiga bulan.

"Baru cek Instagram, baca CM banyak banget. Makasih semua."

"Bukan ngilang, tapi ada fokus lain yang memang udah jadi 'goal' aku yang harus tercapai di tahun ini."

"Meski mundur hampir tiga bulanan, tapi Alhamdulillah udah tercapai."

"God is good all the time," tulisnya.

Setelah mengunggah ini, Seali Syah juga meng-upload sejumlah video sang anak melalui fitur Instagram Stories.

Profil Seali Syah

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Seali Syah memiliki nama lengkap Seali Syah Alam.

Ia lahir pada Juni 1990.

Setelah lulus kuliah di Universitas Atmajaya, Seali Syah berkarier sebagai pengacara.