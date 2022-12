Chord Gitar Lagu Batak Anak Tading Maetek By Abigael 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Anak Tading Maetek dirilis pada tahun 2018 ini merupakan karya dari Tilhang Gultom.

Lagu Batak Anak Tading Maetek dipopulerkan oleh Abigael.

Lagu Batak Anak Tading Maetek yang artinya 'anak kecil yang ditinggal' menceritakan tentang tangisan seorang anak dengan sang ibunda yang telah meninggal.

Chord Gitar Lagu Batak Anak Tading Maetek

C

Bohama bahenokku da ito

C

Mangalupahon kho

C

Di ingot ho ito di janjimi

G

Na holong roham tu au

C G

Denggan ni lagum do mambahen au ito

C F G

Gabe tarhirim….

C

Di dokkhon kho tu au ale ito

G C

Paimahon mu au

C

Di dokkhon kho tu au ale ito

F

Tung so gabusan mu au

C

Hape laos manimbil

G C

Do ho da ito naung di unduk mi



Reff

G

Tu ise ma ito aluhononku

C

Da nahaccit na di rohakkon

G

Tu ise ma ito hatahononku

C

Da nahaccit ala pambahenanmon

F C

Tading nama au tading nama au

F C

Tading nama au tading nama au

G

Tarilu-ilu…

F C

Tading nama au tading nama au

F C

Tading nama au tading nama au

G

Tarilu-ilu…

Intro: C F C G C F C G C F G



C

Di dokkhon kho tu au ale ito

G C

Paimahon mu au

C

Di dokkhon kho tu au ale ito

F

Tung so gabusan mu au

C

Hape laos manimbil

G C

Do ho da ito naung di unduk mi

Back To Reff

