Mitra Makin Jadi Andalan Konsumen, Gojek Berikan Apresiasi Mitra Juara Gojek 2022

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para mitra, Gojek kembali menggelar Mitra Juara Gojek (MJG) yang merupakan ajang tahunan untuk memilih para mitra terbaik di Indonesia, Vietnam, dan Singapura yang telah menjadi hati dan kekuatan perusahaan dalam menjalankan misi GoTo untuk “Mendorong Kemajuan”.

Pada ajang Mitra Juara Gojek 2022, ditetapkan 12 mitra juara dari kategori layanan, yakni; GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoSend (seller), dan GoPay. Pemilihan para mitra juara tersebut diputuskan berdasarkan penilaian perusahaan terhadap kualitas layanan para mitra kepada konsumen, serta dampak yang mereka berikan terhadap komunitas dan masyarakat.

Nila Marita, Chief of Corporate Affairs GoTo (tengah) berbincang bersama Hasanuddin, Mitra Juara GoRide 2022 dari Pekanbaru (kanan) dan Sudira bin Bosan, Mitra Juara GoCar 2022 dari Cikarang (kiri) dalam ajang Mitra Juara Gojek 2022, Plataran Senayan di Jakarta (12/12).

“Keberhasilan Gojek memimpin industri layanan on-demand dan GoPay memimpin industri pembayaran digital, tidak terpisahkan dari dedikasi para mitra untuk terus memberi layanan terbaik bagi konsumen. Kontribusi mereka merupakan gambaran nyata semangat #PastiAdaJalan yang juga senantiasa menginspirasi kami semua di GoTo Group untuk terus menghadirkan solusi terbaik dan para mitra di ekosistem GoTo untuk terus menjadi andalan masyarakat,” ujar Andre Soelistyo, CEO GoTo Group.

Mitra Juara 2022 untuk kategori GoRide, Hassanudin dari Pekanbaru menyampaikan bahwa menjadi mitra GoRide merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya. “Tak hanya mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga, saya juga banyak mendapatkan teman baru lewat komunitas GoRide di kota saya.”

Satria Situmorang, VP of Strategy & Commercial GoFood bersama Stevenlie Satryaputra, Head of GoFood Merchant Strategy & Operations Gojek memberikan penghargaan kepada Heru Dwi Soesilo, pemilik usaha 2080 Burger asal Bali, sebagai Mitra Juara GoFood dalam ajang Mitra Juara Gojek 2022 di Plataran Senayan, Jakarta (12/12).

“Gojek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, kapan saja dan di mana saja. Peran mitra yang sangat penting menggugah kami untuk terus menghadirkan MJG selama empat tahun berturut-turut sehingga menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki perhatian terhadap kerja keras mereka,” tambah Andre.

Heru Dwi Soesilo, pemilik 2080 Burger dari Denpasar juga mengungkapkan kebahagiaannya terpilih menjadi pemenang Mitra Juara Gojek kategori GoFood. “Senang sekali bisa menerima penghargaan sebagai Mitra Juara Gojek 2022. Tentunya, penghargaan ini akan memacu kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan.”

Rama Ishwara, Head of Brand Marketing Gojek memberikan penghargaan kepada Permita dan Adilla, pemilik usaha AMR The Label, sebagai Mitra Juara GoSend dalam ajang Mitra Juara Gojek 2022 di Plataran Senayan, Jakarta (12/12).

Para Mitra Juara Gojek 2022 mendapat apresiasi langsung dari jajaran manajemen Gojek pada hari ini. Selain itu, ini untuk pertama kalinya mereka dapat berkumpul dengan seluruh Mitra Juara Gojek tahun 2019 hingga 2021.

Dedikasi para mitra dalam memberikan layanan berbuah kepuasan dari pelanggan.

Rubi Purnomo, Senior Vice President Corporate Affairs Gojek memberikan penghargaan kepada Istamar, sebagai Mitra Juara Logistik 2022 yang berasal dari Tangerang, dalam ajang Mitra Juara Gojek 2022 di Plataran Senayan, Jakarta (12/12).

Riset independen dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) per Desember 2022 menyampaikan, sebanyak 82 persen konsumen menilai layanan transportasi Gojek sebagai brand dengan tingkat kepuasan tertinggi. Pelanggan pun terus menggunakan layanan on-demand Gojek guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan membantu navigasi kehidupan urban menjadi lebih produktif yang didukung oleh layanan terbaik dari para mitra.

Hasil studi Tenggara Strategic juga menyebut GoFood sebagai layanan online food delivery yang paling diingat dibanding kompetitornya, sementara layanan logistik online Gojek, GoSend, memperoleh nilai 3,52 dari 4 untuk kualitas pelayanan yang efisien.

Bli Gede Manggala, Head of Indonesia Regions Gojek memberikan penghargaan kepada Budi Rochmanudin, Kepala Divisi Marketing Planet Ban, sebagai Mitra Juara GoPay 2022.

Pergeseran dari offline ke online selama pandemi juga membuat masyarakat lebih sering menggunakan metode pembayaran digital. GoPay pun dinobatkan sebagai salah satu platform dompet digital yang konsisten paling banyak digunakan konsumen selama lebih dari 5 tahun terakhir.

Para Mitra Juara Gojek 2022 mendapat apresiasi langsung dari jajaran manajemen Gojek pada hari ini (12/12). Ajang ini menjadi pertemuan pertama kalinya seluruh Mitra Juara Gojek tahun 2019 hingga 2021.

Seluruh cerita Mitra Juara Gojek dalam memberikan pelayanan dan berjuang di tengah pandemi dapat disaksikan melalui kanal YouTube Gojek Indonesia.

Nila Marita, Chief of Corporate Affairs GoTo memberikan penghargaan kepada Sudira bin Bosan sebagai Mitra Juara GoCar 2022 dari Cikarang dalam ajang Mitra Juara Gojek 2022, Plataran Senayan di Jakarta (12/12).

(*)