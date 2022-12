PREDIKSI Skor Argentina vs Kroasia, Head to Head, Penentuan Menang Lolos ke Final Piala Dunia 2022

Kolase Tribun Medan

Pertandingan Timnas Argentina vs Timnas Kroasia akan menyajikan duel adu magis dua jawara peraih Ballon D'or, Lionel Messi vs Luka Modric. Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022 dan Prediksi Skor Argentina vs Kroasia serta Head to Head. Menang Lolos ke final Piala Dunia.